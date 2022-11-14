Вблизи Днепра разрушается один из шедевров архитектора, спроектировавшего театр-мушлю в парке Глобы

Во времена советского союза здесь был пионерлагерь «Салют». Главное здание комплекса спроектировал Олег Петров. Днепровский архитектор, создавший в нашем городе ряд построек в стиле «сталинский ампир». Среди них дом научно-технической книги по проспекту Яворницкого, 55 и архитектурный ансамбль по улице Рабочей с домами башнями.
Позже по проекту Петрова возведен и известен летний театр в парке Глобы («театр-мушля»). В 1970 году Петров стал основателем архитектурного факультета ДИБИ (сейчас ПГАСиА). В честь архитектора переименовали улицу Чернышевского.
Заброшенный пионерлагерь «Салют». Развалины главного корпуса. Это сооружение было построено по проекту известного архитекта Олега Борисовича Петрова, — отметил Александр Ярошенко и поделился фотографиями.
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Яна Юхименко
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