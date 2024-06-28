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Вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом

Сегодня 14:32
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Недалеко от Днепра есть самый большой в Украине бассейн под открытым небом.

Новости Днепра про Вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом

Рядом с Днепром расположен едва ли не самый большой открытый бассейн в Украине. Речь идет об комплексе отдыха в селе Орловщина Новомосковского района.

Общая площадь бассейна 1800 м², глубина – 1,4 м, детского – 0,3-0,6 м. Температура воды – 26-30°C. Вход на территорию комплекса платный. На официальной Facebook-странице сообщили цены. Стоимость билета зависит от дня недели, когда вы посещаете бассейн.

Понедельник – четверг:

  • взрослые – 300 грн
  • дети до 14 лет – 150 грн

Пятница – воскресенье:

  • взрослые – 400 грн
  • дети до 14 лет – 200 грн

Бассейн входит в стоимость дневного посещения. Бронировать его не нужно.

На территории комплекса запрещено:

  • приходить с любым видом оружия
  • распивать спиртные напитки
  • курить (кроме специально отведенных мест);
  • привозить домашних питомцев.
  • дневное посещение со своей едой, водой и напитками.

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