Вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом

Недалеко от Днепра есть самый большой в Украине бассейн под открытым небом.

Рядом с Днепром расположен едва ли не самый большой открытый бассейн в Украине. Речь идет об комплексе отдыха в селе Орловщина Новомосковского района.

Общая площадь бассейна 1800 м², глубина – 1,4 м, детского – 0,3-0,6 м. Температура воды – 26-30°C. Вход на территорию комплекса платный. На официальной Facebook-странице сообщили цены. Стоимость билета зависит от дня недели, когда вы посещаете бассейн.

Понедельник – четверг:

взрослые – 300 грн

дети до 14 лет – 150 грн

Пятница – воскресенье:

взрослые – 400 грн

дети до 14 лет – 200 грн

Бассейн входит в стоимость дневного посещения. Бронировать его не нужно.

На территории комплекса запрещено:

приходить с любым видом оружия

распивать спиртные напитки

курить (кроме специально отведенных мест);

привозить домашних питомцев.

дневное посещение со своей едой, водой и напитками.

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