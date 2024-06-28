Вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом

Рядом с Днепром расположен едва ли не самый большой открытый бассейн в Украине. Речь идет об комплексе отдыха в селе Орловщина Новомосковского района.
Общая площадь бассейна 1800 м², глубина – 1,4 м, детского – 0,3-0,6 м. Температура воды – 26-30°C. Вход на территорию комплекса платный. На официальной Facebook-странице сообщили цены. Стоимость билета зависит от дня недели, когда вы посещаете бассейн.
Понедельник – четверг:
Пятница – воскресенье:
Бассейн входит в стоимость дневного посещения. Бронировать его не нужно.
На территории комплекса запрещено:
Читайте также:
Автор:
В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и…
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день…
На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в…
Среди одной из улиц Днепра нашли брошенного сфинкса.
В Днепре на жилом массиве Тополь подростки гоняли на "Запорожце".
В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и правом берегу города. В них можно не только поплавать в бассейне, но и покататься на горках и других водных аттракционах.
В Каменском мужчина пытался убить собаку.
В Днепропетровской области судили спасателя-предателя, который передавал служебные пароли сотруднику российской ФСБ.
В Днепре на одной из улиц увидели труп.
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Самарском районе заметили возгорание авто.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день ее принятия стал государственным праздником. С тех пор, ежегодно 28 июня мы отмечаем День Конституции. Это один из главных документов нашего государства.
В Днепре искали взрывчатку в админпостройке.
На Землю надвигается магнитная буря.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!