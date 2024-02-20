Вблизи Днепра ночью сбили вражеский «шахед»: обломки повредили дома и авто

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Ночью они направили на область два «шахеда» — их сбили наши защитники в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, ночью враг бил из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

Везде — без погибших и пострадавших.

С обстрела началось утро в Мировской громаде, что на Никопольщине. Информацию уточняем, — добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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