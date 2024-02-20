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  • Вблизи Днепра ночью сбили вражеский «шахед»: обломки повредили дома и авто

Вблизи Днепра ночью сбили вражеский «шахед»: обломки повредили дома и авто

Сегодня 07:40
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Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Вблизи Днепра ночью сбили вражеский

Ночью они направили на область два «шахеда» — их сбили наши защитники в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Вблизи Днепра ночью сбили вражеский

Новости Днепра про Вблизи Днепра ночью сбили вражеский

Кроме того, ночью враг бил из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

Везде — без погибших и пострадавших.

С обстрела началось утро в Мировской громаде, что на Никопольщине. Информацию уточняем, — добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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