Вблизи Днепра на складе погиб мужчина: что произошло

В Партизанском на складе погиб рабочий.

Инцидент произошел 19 ноября, на территории одного из складов. Мертвого 45-летнего мужчину обнаружили коллеги, сообщает «Інформатор«. По предварительной информации, погибший находился на металлических лесах на высоте 1,5 над полом. Рабочий раскладывал полиэтиленовые мешки с соломой, но в какой-то момент потерял равновесие.

Мужчина упал головой вниз на бетонный пол. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому рабочий скончался на месте. В настоящее время делом занимаются правоохранители, которые выяснят обстоятельства смерти работника склада.

Напомним, ранее на Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников, а в одном из сел Новомосковского района мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы. Также в Днепре двое мужчин избили курьера Bolt Food: хотели забрать сумку и скутер.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: