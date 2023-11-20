Вблизи Днепра на складе погиб мужчина: что произошло

Инцидент произошел 19 ноября, на территории одного из складов. Мертвого 45-летнего мужчину обнаружили коллеги, сообщает «Інформатор«. По предварительной информации, погибший находился на металлических лесах на высоте 1,5 над полом. Рабочий раскладывал полиэтиленовые мешки с соломой, но в какой-то момент потерял равновесие.
Мужчина упал головой вниз на бетонный пол. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому рабочий скончался на месте. В настоящее время делом занимаются правоохранители, которые выяснят обстоятельства смерти работника склада.
Напомним, ранее на Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников, а в одном из сел Новомосковского района мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы. Также в Днепре двое мужчин избили курьера Bolt Food: хотели забрать сумку и скутер.
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