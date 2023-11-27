Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Сегодня 22:05
просмотров

Вблизи Днепра хотят расширить заповедник.

Новости Днепра про Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Речь идет о Днепровско-Орильском заповеднике, расположенном неподалеку от Днепра. Его директор Мария Трифанова сообщила, что они вместе с сотрудниками пытаются увеличить границы заповедной зоны, пишет Суспільне.

Сотрудники проводят научную работу и уже подали соответствующее ходатайство в Минокружение. Директор заповедника отмечает, что расширение территории ценных участков — одна из стратегий движения Украины в Евросоюз.

После научных исследований выяснилось, что рядом с заповедником есть еще несколько ценных участков, которые могут присоединить. Теперь дело за министерством, которое должно утвердить эту просьбу.

В случае положительного решения территория заповедника расширится более чем на 600 гектаров, — отмечает директор.

Также в планах создать большой национальный парк, но уже на Левобережье области. Таким образом, можно будет увеличить процент природно-заповедного фонда в регионе.

Как рассказывает Екатерина Колесникова, заведующая эколого-образовательным сектором, сейчас заповедник расположен на природоохранных поймах Днепра и Орили, где водятся редкие звери и птицы. В частности, орлан белохвоста. На границе лесного хозяйства, тоже являющийся частью заповедника, водятся барсуки. Они уже начали строить новый городок. Много также пятнистых оленей, косуль и диких лесных свиней.

На участках, которыми хотят расширить заповедник, водятся квак обычный, цапля серая, проживает белая щеголя.

С начала полномасштабного вторжения заповедник закрыт для посетителей, однако есть онлайн-экскурсии, которые планируют проводить и дальше.

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоныУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоныРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он
Новости Днепра
Сегодня 21:23
В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

В Днепре обустроили поднятый перекресток.

В Днепре на остановке загорелся автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 20:42
В Днепре на остановке загорелся автомобиль

На временной остановке загорелся автомобиль.

На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать
Новости Днепра
Сегодня 20:03
На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда
Новости Днепра
Сегодня 19:37
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.

Последние новости

В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он
В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

В Днепре обустроили поднятый перекресток.

Сегодня 21:23
2
просмотров
В Днепре на остановке загорелся автомобиль
В Днепре на остановке загорелся автомобиль

На временной остановке загорелся автомобиль.

Сегодня 20:42
2
просмотров
На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать
На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Сегодня 20:03
4
просмотров
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.

Сегодня 19:37
3
просмотров
В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)
В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

К счастью, хрустальными их сделала не непогода!

Сегодня 19:14
8
просмотров
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят

В Днепре продается барельеф Петровского.

Сегодня 18:42
3
просмотров
В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)
В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)

В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.

Сегодня 18:06
3
просмотров
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал

В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.

Сегодня 18:06
4
просмотров
В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм
В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм

В Каменском на Днепропетровщине травмировался работник.

Сегодня 17:47
3
просмотров
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".

Сегодня 17:14
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх