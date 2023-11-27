Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Речь идет о Днепровско-Орильском заповеднике, расположенном неподалеку от Днепра. Его директор Мария Трифанова сообщила, что они вместе с сотрудниками пытаются увеличить границы заповедной зоны, пишет Суспільне.
Сотрудники проводят научную работу и уже подали соответствующее ходатайство в Минокружение. Директор заповедника отмечает, что расширение территории ценных участков — одна из стратегий движения Украины в Евросоюз.
После научных исследований выяснилось, что рядом с заповедником есть еще несколько ценных участков, которые могут присоединить. Теперь дело за министерством, которое должно утвердить эту просьбу.
В случае положительного решения территория заповедника расширится более чем на 600 гектаров, — отмечает директор.
Также в планах создать большой национальный парк, но уже на Левобережье области. Таким образом, можно будет увеличить процент природно-заповедного фонда в регионе.
Как рассказывает Екатерина Колесникова, заведующая эколого-образовательным сектором, сейчас заповедник расположен на природоохранных поймах Днепра и Орили, где водятся редкие звери и птицы. В частности, орлан белохвоста. На границе лесного хозяйства, тоже являющийся частью заповедника, водятся барсуки. Они уже начали строить новый городок. Много также пятнистых оленей, косуль и диких лесных свиней.
На участках, которыми хотят расширить заповедник, водятся квак обычный, цапля серая, проживает белая щеголя.
С начала полномасштабного вторжения заповедник закрыт для посетителей, однако есть онлайн-экскурсии, которые планируют проводить и дальше.
Читайте также:
Автор:
В Днепре обустроили поднятый перекресток.
На временной остановке загорелся автомобиль.
В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.
Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.
В Днепре обустроили поднятый перекресток.
На временной остановке загорелся автомобиль.
В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.
Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.
К счастью, хрустальными их сделала не непогода!
В Днепре продается барельеф Петровского.
В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.
В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.
В Каменском на Днепропетровщине травмировался работник.
В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!