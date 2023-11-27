Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Вблизи Днепра хотят расширить заповедник.

Речь идет о Днепровско-Орильском заповеднике, расположенном неподалеку от Днепра. Его директор Мария Трифанова сообщила, что они вместе с сотрудниками пытаются увеличить границы заповедной зоны, пишет Суспільне.

Сотрудники проводят научную работу и уже подали соответствующее ходатайство в Минокружение. Директор заповедника отмечает, что расширение территории ценных участков — одна из стратегий движения Украины в Евросоюз.

После научных исследований выяснилось, что рядом с заповедником есть еще несколько ценных участков, которые могут присоединить. Теперь дело за министерством, которое должно утвердить эту просьбу.

В случае положительного решения территория заповедника расширится более чем на 600 гектаров, — отмечает директор.

Также в планах создать большой национальный парк, но уже на Левобережье области. Таким образом, можно будет увеличить процент природно-заповедного фонда в регионе.

Как рассказывает Екатерина Колесникова, заведующая эколого-образовательным сектором, сейчас заповедник расположен на природоохранных поймах Днепра и Орили, где водятся редкие звери и птицы. В частности, орлан белохвоста. На границе лесного хозяйства, тоже являющийся частью заповедника, водятся барсуки. Они уже начали строить новый городок. Много также пятнистых оленей, косуль и диких лесных свиней.

На участках, которыми хотят расширить заповедник, водятся квак обычный, цапля серая, проживает белая щеголя.

С начала полномасштабного вторжения заповедник закрыт для посетителей, однако есть онлайн-экскурсии, которые планируют проводить и дальше.

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