Вблизи Днепра масштабный природный пожар, дым виден за десятки километров: что известно

Под Днепром что-то сильно горит.

В селе Елизаветовка в Днепропетровской области пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По одной из версий пылает лес у Голубых озер, а по другой — кто-то поджег траву.

В сети публикуют фото, где виден огромный столб дыма. Спасатели на месте, а вот о причинах возгорания и каких-либо деталях пожара официально еще не сообщали.