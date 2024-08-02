Вблизи Днепра масштабный природный пожар, дым виден за десятки километров: что известно

В селе Елизаветовка в Днепропетровской области пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По одной из версий пылает лес у Голубых озер, а по другой — кто-то поджег траву.
В сети публикуют фото, где виден огромный столб дыма. Спасатели на месте, а вот о причинах возгорания и каких-либо деталях пожара официально еще не сообщали.
Напомним, ранее Днепропетровский региональный гидрометцентр предупреждал о чрезвычайной пожарной опасности.
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