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Вблизи Днепра дети без присмотра бегают по железнодорожным путям

Сегодня 13:23
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В Подгородном на одной из железнодорожных платформ дети бегают по железнодорожным путям.

Новости Днепра про Вблизи Днепра дети без присмотра бегают по железнодорожным путям

По словам очевидцев, дети остались без присмотра, поэтому решили развлечься на железнодорожных рельсах. Малыш бегает по путям, где в любой момент может проехать поезд. Видео опубликовал телеграм-канал «Днепр Оперативный».

На обнародованных кадрах видно, что мальчик ходит по путям, а где-то рядом его младший братик. Автор видео приказал малышам сойти с рельсов, а затем показал людей, лежащих на земле. Парень утверждает, что это родители ребятишек. Взрослые перебрали лишнего и оставили своих детей без присмотра.

Вероятная мама мальчиков лежит на лестнице, а рядом с ней бутылка пива. Отец – спит на лавочке.

Обратите внимание! Подобные развлечения могут привести к трагедии. Следует объяснить детям, что железнодорожные рельсы не место для игры. Напомним, в Днепропетровской области под колесами грузового поезда погиб мужчина, лежавший на путях.

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