Вблизи Днепра дети без присмотра бегают по железнодорожным путям

В Подгородном на одной из железнодорожных платформ дети бегают по железнодорожным путям.

По словам очевидцев, дети остались без присмотра, поэтому решили развлечься на железнодорожных рельсах. Малыш бегает по путям, где в любой момент может проехать поезд. Видео опубликовал телеграм-канал «Днепр Оперативный».

На обнародованных кадрах видно, что мальчик ходит по путям, а где-то рядом его младший братик. Автор видео приказал малышам сойти с рельсов, а затем показал людей, лежащих на земле. Парень утверждает, что это родители ребятишек. Взрослые перебрали лишнего и оставили своих детей без присмотра.

Вероятная мама мальчиков лежит на лестнице, а рядом с ней бутылка пива. Отец – спит на лавочке.

Обратите внимание! Подобные развлечения могут привести к трагедии. Следует объяснить детям, что железнодорожные рельсы не место для игры. Напомним, в Днепропетровской области под колесами грузового поезда погиб мужчина, лежавший на путях.

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