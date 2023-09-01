Вблизи Днепра больная бешенством кошка покусала четырех человек

Всем уже сделали прививку. Об этом сообщает «Суспільне».
Один из пострадавших Владимир рассказал, что был на даче, когда на него из кустов выпрыгнула кошка и укусила за ногу. Мужчина говорит, что животное было неухожено, с раной на морде, изо рта пены не было, но все тело четырехлапой было в паутине.
На следующий день Владимир обратился в травмпункт, чтобы его привили от бешенства. Как оказалось, до него кошка покусала двух человек. Через два дня напала еще на одного односельчанина.
После этого животное отправили на экспертизу в Днепропетровскую региональную государственную лабораторию, где у него подтвердили бешенство. Специалисты говорят, что кошка заболела после взаимодействия с дикими зверями.
Всего на Днепропетровщине зафиксировали 24 случая бешенства — у кошек, собак, лис и мелкого домашнего скота. Эксперты говорят, что в этом году увеличилась популяция лис. Ведь из-за войны их не отстреливают. А это животные, которые переносят бешенство, поэтому в дальнейшем количество зафиксированных случаев этой болезни будет только расти.
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