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  • Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

Сегодня 18:57
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В Донецкой области погиб боец из Каменского.

Новости Днепра про Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

11 февраля, защищая Украину, погиб старший сержант Куян Андрей Игоревич. Произошло это вблизи Часового Яра Бахмутского района Донетчины. Об этом сообщили в Каменском городском совете.

Андрею было 48 лет. У воина осталась жена, два сына, отцы и брат.

В 1993-1995 годах Андрей проходил срочную военную службу. В мае 2022 года его мобилизовали в ряды ВСУ.

Панихида по погибшему воину пройдет 20 февраля в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО. Похоронят Андрея в 12.00 на Аллее Героев кладбища по ул. Весенняя на Соцгороде г. Каменского.

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