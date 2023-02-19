Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

В Донецкой области погиб боец из Каменского.

11 февраля, защищая Украину, погиб старший сержант Куян Андрей Игоревич. Произошло это вблизи Часового Яра Бахмутского района Донетчины. Об этом сообщили в Каменском городском совете.

Андрею было 48 лет. У воина осталась жена, два сына, отцы и брат.

В 1993-1995 годах Андрей проходил срочную военную службу. В мае 2022 года его мобилизовали в ряды ВСУ.

Панихида по погибшему воину пройдет 20 февраля в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО. Похоронят Андрея в 12.00 на Аллее Героев кладбища по ул. Весенняя на Соцгороде г. Каменского.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: