Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

11 февраля, защищая Украину, погиб старший сержант Куян Андрей Игоревич. Произошло это вблизи Часового Яра Бахмутского района Донетчины. Об этом сообщили в Каменском городском совете.
Андрею было 48 лет. У воина осталась жена, два сына, отцы и брат.
В 1993-1995 годах Андрей проходил срочную военную службу. В мае 2022 года его мобилизовали в ряды ВСУ.
Панихида по погибшему воину пройдет 20 февраля в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО. Похоронят Андрея в 12.00 на Аллее Героев кладбища по ул. Весенняя на Соцгороде г. Каменского.
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