Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать свет

В понедельник, 13 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

Отмечается, что завтра «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет 13 февраля не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Посмотреть графики отключений на всякий случай можно:

здесь, если вы абонент ДТЭК;

здесь, если вы абонент ЦЭК.

Напомним, ранее мы писали, что в части Днепра внедрят новый график отключений света.

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