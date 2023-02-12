Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать свет

Об этом сообщает компания ДТЭК.
Отмечается, что завтра «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет 13 февраля не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.
Посмотреть графики отключений на всякий случай можно:
Напомним, ранее мы писали, что в части Днепра внедрят новый график отключений света.
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Александра Лучка
Автор:
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