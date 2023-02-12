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Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать свет

Сегодня 19:24
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В понедельник, 13 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.

Новости Днепра про Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать свет

Об этом сообщает компания ДТЭК.

Отмечается, что завтра «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет 13 февраля не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Посмотреть графики отключений на всякий случай можно:

Напомним, ранее мы писали, что в части Днепра внедрят новый график отключений света.

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Новости Днепра про Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать светУкраїнська Новости Днепра про Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать светРусский

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