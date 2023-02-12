Важно: работает ли сегодня в Днепре электротранспорт

Важная информация!

Сегодня, 12 февраля, на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. А именно:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 вагонов.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Однако в течение суток ситуация с движением технических рейсов может меняться, – отметили в департаменте.

Кроме того, по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 746 транспортных средств (из них 146 – автобусы большой вместимости).

Напомним, сегодня в области свет не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, то весь день будем с электроэнергией.

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