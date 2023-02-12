Важно: работает ли сегодня в Днепре электротранспорт

Сегодня, 12 февраля, на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. А именно:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Однако в течение суток ситуация с движением технических рейсов может меняться, – отметили в департаменте.
Кроме того, по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 746 транспортных средств (из них 146 – автобусы большой вместимости).
Напомним, сегодня в области свет не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, то весь день будем с электроэнергией.
Читайте также:
Автор:
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, глава…
В Днепропетровской области дрон попал в энергетический объект.
В Павлоградском районе мужчина отморозил себе пальцы, пока рубил дрова.
В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его…
Россияне продолжают наступать на территорию Украины, но наши военные ежедневно уничтожают их сотнями. Только за минувшие сутки враги потеряли 900 единиц личного состава.
Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло 28 192 человек.
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре 12 февраля не будут выключать свет.
В Днепре ищут автора загадочной скульптуры.
В Днепре снова угроза атаки "Шахедами".
В Днепре на Яворницкого вырос зефирный лес.
В Днепре на лед вышли несколько десятков рыбаков.
В Каменском произошла резня в кафе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!