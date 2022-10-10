Важно: поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются

“Укрзалізниця” сообщает, что ряд пассажирских поездов, курсирующих через Днепр, задерживаются.
Об этом говорится на странице компании в ФБ.
Так, изменения касаются следующих рейсов:
Отметим, что всего в пути задерживаются 20 пассажирских поездов. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание, — отметили в “Укрзалізниці”.
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