Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 739 автобусов (из них 146 – большой вместимости).
Читайте также:
Автор:
Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в…
Во время выполнения боевого задания погиб старший солдат ВСУ Соколовский…
Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов…
Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло…
Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.
Об этом сообщает департамент по делам семьи, молодежи и спорта исполкома Криворожского городского совета.
Во время выполнения боевого задания погиб старший солдат ВСУ Соколовский Александр Александрович. Произошло это 23 апреля 2022 года вблизи н. п. заводы Харьковской области.
Зонт сегодня не понадобится!
Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов и торговал паролями от них на хакерских форумах.
Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм.
В Днепре на улице Мечникова вечером 28 февраля задержали группу вооруженных мужчин.
В Каменском мужчина убил знакомого и два года скрывался от полиции под чужим именем.
Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают обстреливать дома мирного населения.
Странная конструкция появилась вчера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!