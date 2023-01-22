Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света

Поэтому графики действуют, проверить, когда свет могут выключить у вас дома, можно здесь.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Лимиты потребления электроэнергии в Днепропетровской области, предоставленные НЭК «Укрэнерго», позволяют проводить отключения в стабилизационных графиках. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! – отметили в ДТЭК.
Если Вас обслуживает Центральная энергетическая компания, проверяйте график вероятных отключений здесь.
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