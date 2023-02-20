Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Отмечается, что на 20 февраля лимиты от НЭК «Укрэнерго» отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области согласно стабилизационным графикам.
Берегите себя и родных!
Выстоим и победим!
Напомним, ранее мы писали, как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля.
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Александра Лучка
Автор:
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