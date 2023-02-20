Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Напомним, ранее мы писали, как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля .

Берегите себя и родных!

Отмечается, что на 20 февраля лимиты от НЭК «Укрэнерго» отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области согласно стабилизационным графикам.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

В понедельник, 20 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.

В Донецкой области погиб боец из Каменского.

В Днепре 20 февраля снова не планируют выключать свет.

Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности и в ближайшие дни. В…

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