Важная информация: как в Днепре работает электротранспорт 2 февраля

По городу курсируют следующие рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта сегодня вышли 37 троллейбусов и 50 трамвайных вагонов.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 16 до 21 часов.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, возможны аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
Кроме того, в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 785 автобусов. Из них 148 – большой вместимости.
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