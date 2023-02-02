Важная информация: как в Днепре работает электротранспорт 2 февраля

В четверг, 2 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

По городу курсируют следующие рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Всего на маршруты электротранспорта сегодня вышли 37 троллейбусов и 50 трамвайных вагонов.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 16 до 21 часов.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, возможны аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Кроме того, в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 785 автобусов. Из них 148 – большой вместимости.

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