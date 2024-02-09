Важна любая информация: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнюю девушку

Криворожские правоохранители разыскивают 25-летнюю Марину Глазову.
8 февраля девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 158 см, среднего телосложения, русые волосы, серые глаза.
Была одета в белую куртку, синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы видели Марину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (097) 356 29 87 или 096 198 75 20.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад.
Читайте также:
Автор:
В одном из домов Каменского из газовых труб потекла вода.
В Днепре 24-летний парень и его подельники организовали "бизнес" по…
Владелец автомобиля, увидев боеприпас, сразу вызвал на место правоохранителей.
Анатолий Анатолич оштрафован за отсутствие военного билета.
Вечером 9 февраля Днепр покрыл густой туман.
Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий. Это своего рода руководство для жителей Украины, которое дает ответы на различные вопросы, связанные с посещением медучреждения и покупки в аптеке препаратов по программе «Доступні ліки».
В одном из домов Каменского из газовых труб потекла вода.
В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого (в районе Кельнского бульвара) мужчины устроили драку со стрельбой.
В Днепре три троллейбуса получили новую остановку.
Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам) работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.
Через несколько дней влюбленные Днепра будут отмечать День святого Валентина. Часть людей считает праздник просто маркетинговым ходом, другие наоборот, верят в красивую легенду о священнике, который венчал влюбленных, некоторые расценивают 14 февраля как повод лишний раз подарить подарок второй половинке…
Днепряне терроризировали фермеров Харьковщины.
В Днепре 24-летний парень и его подельники организовали "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера.
Минобразования обнародовало календарь важных дат для выпускников бакалавриата, которые собираются поступать на магистратуру.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!