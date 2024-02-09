Важна любая информация: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Криворожские правоохранители разыскивают 25-летнюю Марину Глазову.

8 февраля девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 158 см, среднего телосложения, русые волосы, серые глаза.

Была одета в белую куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы видели Марину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (097) 356 29 87 или 096 198 75 20.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад.

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