Важливе рішення: у Кабміні починають активно готуватися до звільнення Криму

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр — очільниця відомства Ірина Верещук у Telegram. За її словами, сьогодні відбулася розширена міжвідомча нарада з питань деокупації та реінтеграції Криму із залученням експертної спільноти.
«Ростов, Москву та Казань нам не треба. Але Крим — не віддамо», — наголосила Верещук.
Вона зазначила, що на нараді ухвалили рішення починати готувати кадровий резерв для українського півострова.
«Люди мають бути готові почати працювати негайно після його деокупації», — підкреслила міністр.
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