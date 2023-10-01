Валит черный дым: в Самарском районе Днепра большой пожар

В Самарском районе Днепра похоже большой пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Областной.

Черный дым хорошо виден из разных районов города.

По предварительной информации, горит нежилое помещение.

В городе работают сотрудники ГСЧС и пожарные бригады. Подробности позже.

Сегодня мы сообщали, что в области загорелся комбайн с 3 тоннами семечек.

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