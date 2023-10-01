Валит черный дым: в Самарском районе Днепра большой пожар

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Областной.
Черный дым хорошо виден из разных районов города.
По предварительной информации, горит нежилое помещение.
В городе работают сотрудники ГСЧС и пожарные бригады. Подробности позже.
Сегодня мы сообщали, что в области загорелся комбайн с 3 тоннами семечек.
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Козенко Антон
Автор:
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