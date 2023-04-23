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«Валялся под ногами»: в Днепре прохожие нашли современный артснаряд

Сегодня 14:31
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В Днепре горожане обнаружили современный артснаряд.

Новости Днепра про

В городе иногда обнаруживают старые боеприпасы времен Второй мировой. Впрочем, в последнее время участились случаи, когда горожане находят современные взрывные устройства. На днях в жилом секторе нашли артснаряд. Об этом сообщает телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Как рассказали горожане, снаряд буквально «валялся под ногами», а именно вблизи тропы, по которой местные ходят на остановку общественного транспорта. Нашли взрывной прибор возле гаражей на улице Донецкое шоссе.

Известно, что на место происшествия приехала полиция и взрывотехническая служба, огородившая место вблизи опасной находки. Пиротехники изъяли снаряд. Как он оказался посреди жилого сектора – неизвестно.

Заметим, что если вы вдруг нашли предмет, похожий на снаряд/гранату/взрывчатку, то ни в коем случае его не нужно самостоятельно переносить/убирать и вообще лучше отойти от него подальше и позвать профессионалов.

Напомним, на прошлой неделе женщина во время прогулки обнаружила посреди дороги опасный предмет – артиллерийский снаряд. Она сообщила о своей «находке» соответствующим службам.

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