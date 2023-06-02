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В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товары

Сегодня 15:14
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Правоохранители разоблачили 17-летнюю мошенницу, которая продавала в социальных сетях несуществующие товары.

Новости Днепра про В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товары

По данным ГУ НП в Днепропетровской области, девушка в разных социальных сетях создала страницы, на которых продавала несуществующие товары. После того, как люди делали заказ, мошенница предлагала сделать предоплату. Как только деньги поступали на ее счет – прекращала общение.

Полицейские установили причастность девушки к двум фактам мошенничества в отношении женщин 28 и 62 лет. Остальные факты проверяются.

Девушке сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Будьте внимательны и осторожны при покупке товара в интернете. Чтобы не стать жертвой мошенников, покупайте товары только у проверенных продавцов и в проверенных интернет-магазинах, или пользуйтесь услугой наложенного платежа и платите за товар на почте, – предупреждают правоохранители!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард.

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Новости Днепра про В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товарыУкраїнська Новости Днепра про В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товарыРусский

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