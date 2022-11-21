В Желтых Водах 15 спасателей тушили пожар в летней кухне (ВИДЕО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что огнем охвачена крыша одноэтажной летней кухни. Существовала угроза распространения пожара на вблизи расположенные здания.
Возгорание локализовали в 23:18 и ликвидировали в 23:36. Огонь повредил вещи домашнего обихода, крышу здания и внутреннюю отделку стен. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова направили 15 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes Sprinter столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок (ФОТО).
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