В Зеленодольске на Днепропетровщине 26 февраля будут раздаваться взрывы: с чем это связано

В городе Зеленодольск Криворожского района сегодня, 26 февраля, может быть громко. Жителей призвали не паниковать и объяснили, что происходит.

Как сообщили в Telegram-канале Зеленодольской территориальной громады, звуки взрывов будут доноситься с территории соседней Херсонской области.

Там в течение дня будут проводиться взрывотехнические работы ГСЧС.

«Уважаемые жители громады! Сегодня мы слышим звуки взрывов, так как на территории Херсонской области, возле нас, работают взрывотехники», — говорится в сообщении.

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