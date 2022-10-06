В Зеленодольске мужчина ударил знакомого ножом

В Зеленодольске Днепропетровской области мужчина напал на своего знакомого с ножом и ранил его.

Как выяснили полицейские, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил кухонным ножом 49-летнего знакомого.

Нападавшего задержали и изъяли нож. 4 октября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 5 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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