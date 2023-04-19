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В Запорожской области запретили посещать кладбища в поминальные дни

Сегодня 19:15
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В Запорожской области частично запретили посещать кладбища в поминальные дни. Запрет касается прифронтовых населенных пунктов.

Новости Днепра про В Запорожской области запретили посещать кладбища в поминальные дни

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Совет обороны Запорожской области накануне поминальных дней ввел ряд ограничений. В частности, с 22 по 25 апреля жителям населенных пунктов, находящихся неподалеку от фронта, запретили посещать кладбища. Запрет ввели в территориальных общинах:

Пологовский район

  • Гуляйпольской;
  • Воздвиженской;
  • Малиновской;
  • Ореховской;
  • Преображенской;
  • Малотокмачанской;

Васильевский район

  • Степногорской.

В других общинах Запорожской области рекомендуют ограничить посещение кладбищ. В преддверии и во время поминальных дней в Запорожской области полиция будет контролировать общественный порядок.

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