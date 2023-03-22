В Запорожье завершен разбор завалов: что известно

В Запорожье сотрудники ГСЧС завершили спасательную операцию на месте ракетного удара рф по жилым домам. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В ходе операции спасателям удалось вытащить из-под завалов 6 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в двух многоэтажках, пострадавших от атаки.

«Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек скончался в больнице», – сообщил Клименко. Он поблагодарил спасателей и работников коммунальных служб за проделанную работу, а волонтеров – за помощь.

Напомним, рф атаковала Запорожье днем 22 марта. Помимо удара по многоэтажкам оккупанты также накрыли огнем остров Хортицу.

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