В Запорожье завершен разбор завалов: что известно

В ходе операции спасателям удалось вытащить из-под завалов 6 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в двух многоэтажках, пострадавших от атаки.
«Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек скончался в больнице», – сообщил Клименко. Он поблагодарил спасателей и работников коммунальных служб за проделанную работу, а волонтеров – за помощь.
Напомним, рф атаковала Запорожье днем 22 марта. Помимо удара по многоэтажкам оккупанты также накрыли огнем остров Хортицу.
Читайте также:
Автор:
В Запорожье в результате ракетного удара пострадали дети.
Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.
Нет слов.
В Запорожье спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара российских войск…
Россияне три раза за 22 марта атаковали Никопольский район.
За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 123 случая COVID-19, выздоровело 78 человек.
Украинские бойцы нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и уничтожили вражеский ЗРК.
"Укрпочта" с сегодняшнего дня, 22 марта, сокращает количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
В Днепре из-за аварий жители 9 улиц остались без воды.
В Днепре 22 марта заметили сине-желтый закат.
21 марта, обнародовали пробный тест НМТ по английскому языку. Участникам предлагается выполнить 32 задания за 60 минут.
В Днепре медики одной из больниц провели уникальную операцию мужчине с опухолью мозга.
Развитие жилмассива Северный в Днепре началось почти 100 лет назад. Первые дома тут появились в 1930-х годах. Сегодня это один из отдаленных районов, проблемы с транспортом тут были и остаются до сих пор. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился жилмассив…
Компания обещает платить 103,5 грн/час до вычета налога.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!