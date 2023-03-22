В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

Так, сегодня, 22 марта, во время воздушной тревоги в Запорожье российская ракета попала в многоэтажку.
Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы и СМИ.
Также это событие прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко.
В Запорожье – ад! Горят дома. Прямое попадание в жилой дом! Никаких военных объектов рядом нет, – написал он.
Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Количество пострадавших пока неизвестно. Ждем официальную информацию.
Не простим! Отомстим!
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