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В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

Сегодня 12:57
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Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.

Новости Днепра про В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

Так, сегодня, 22 марта, во время воздушной тревоги в Запорожье российская ракета попала в многоэтажку.

Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы и СМИ.

Также это событие прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко.

В Запорожье – ад! Горят дома. Прямое попадание в жилой дом! Никаких военных объектов рядом нет, – написал он.

Новости Днепра про В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Количество пострадавших пока неизвестно. Ждем официальную информацию.

Новости Днепра про В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

Новости Днепра про В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

Не простим! Отомстим!

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