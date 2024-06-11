В Запорожье покушались на местного чиновника: от полученных ранений он скончался в больнице

В Запорожье покушались на жизнь местного чиновника. В Нацполиции региона сообщили, что утром 11 июня в центре областного центра произошло убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего.
Правоохранители выяснили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждение, где он умер во время оказания медицинской помощи.
СМИ сообщают, что погибшим чиновником был Максим Денщик. Известно, что он недавно занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, но в мае был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.
Полицейские проводят следственные действия.
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