В Ирину Фарион стреляли: что известно о нападающем и состоянии языковеда

В пятницу, 19 июля, во Львове произошла стрельба. Сообщается, что жертвой преступления могла стать Ирина Фарион.
Об этом написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Сообщается, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива, состояние очень плохое, – написал он.
По предварительной информации, пуля ранила висок женщины.
Впоследствии Зинкевич сообщил, что Фарион находится в тяжелом состоянии.
Стрельца видели соседи, он был в перчатках. Оружие было без глушителя, – добавил Зинкевич.
По неподтвержденным данным СМИ, стрелку 20-25 лет. В Фарион стреляли вблизи ее дома.
Известно, что завтра языковед должна был ехать в Болгарию на отдых с внуками.
Сейчас за жизнь Фарион сражаются врачи.
upd:
Полиция Львовщины сообщила, что «устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля». Женщину с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Правоохранители пытаются задержать стрелка.
Правоохранители не уточняют, что жертвой нападающего с оружием был Фарион, но сообщение появилось после информации СМИ о стрельбе.
Читайте также:
Автор:
Ирине Фарион, ранее попавшей в скандал из-за оскорблений в сторону…
Сначала против экснардепки Ирины Фарион возбудили уголовное дело, а теперь…
Одиозная языковед и бывшая нардепка Ирина Фарион в очередной раз…
Скандал с Ириной Фарион не утихает.
Хорошего дня, друзья!
Житель Днепра купался в фонтане ТЦ.
Проблему до сих пор не удалось решить.
За последнюю неделю четверо детей попали в больницу из-за теплового удара.
На 12 квартале неизвестные заливают общественные места машинным маслом.
Есть хорошие новости об отключениях света.
Житель Днепра убил свою сожительницу и ушел спать.
В Кривом Роге на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок.
Официальная церемония открытия летних Олимпийских Игр состоится уже через неделю – 26 июля. Проходить они будут во Франции. Украину в Париже представят 140 спортсменов в 26 видах спорта.
В поезде, что едет мимо Днепра, умерла пассажирка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!