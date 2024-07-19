В Ирину Фарион стреляли: что известно о нападающем и состоянии языковеда

Во Львове стреляли в Ирину Фарион.

В пятницу, 19 июля, во Львове произошла стрельба. Сообщается, что жертвой преступления могла стать Ирина Фарион.

Об этом написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Сообщается, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива, состояние очень плохое, – написал он.

По предварительной информации, пуля ранила висок женщины.

Впоследствии Зинкевич сообщил, что Фарион находится в тяжелом состоянии.

Стрельца видели соседи, он был в перчатках. Оружие было без глушителя, – добавил Зинкевич.

По неподтвержденным данным СМИ, стрелку 20-25 лет. В Фарион стреляли вблизи ее дома.

Известно, что завтра языковед должна был ехать в Болгарию на отдых с внуками.

Сейчас за жизнь Фарион сражаются врачи.

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Полиция Львовщины сообщила, что «устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля». Женщину с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Правоохранители пытаются задержать стрелка.

Правоохранители не уточняют, что жертвой нападающего с оружием был Фарион, но сообщение появилось после информации СМИ о стрельбе.

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