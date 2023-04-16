В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата (ВИДЕО)

Бывшего индийского политика и депутата парламента Атика Ахмеда, ранее приговоренного к пожизненному заключению за похищение человека, застрелили в прямом эфире вместе с братом.

Об этом сообщают BBC и CNN.

Экс-политик находился в городе Праяградж, полицейские конвоировали его из тюрьмы в больницу. Атик Ахмед на ходу разговаривал с журналистами и рассказывал о гибели своего сына (несколько дней назад его застрелили полицейские во время задержания), когда ему выстрелили в голову. Еще одна пуля убила его брата, который шел рядом.

Убийцами оказались трое мужчин, которые выдавали себя за журналистов. Их арестовали.

Застреленного Ахмеда обвиняли в десятках преступлений, в том числе похищении людей, убийствах и вымогательстве.

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