В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата (ВИДЕО)

Об этом сообщают BBC и CNN.
Экс-политик находился в городе Праяградж, полицейские конвоировали его из тюрьмы в больницу. Атик Ахмед на ходу разговаривал с журналистами и рассказывал о гибели своего сына (несколько дней назад его застрелили полицейские во время задержания), когда ему выстрелили в голову. Еще одна пуля убила его брата, который шел рядом.
Убийцами оказались трое мужчин, которые выдавали себя за журналистов. Их арестовали.
Застреленного Ахмеда обвиняли в десятках преступлений, в том числе похищении людей, убийствах и вымогательстве.
Видео 18+!!!
Читайте также:
Автор:
Во время семейной ссоры мужчина нанес женщине травмы, в результате…
Злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары по телу. В результате полученных…
В Днепре будут судить опасного преступника.
В воскресенье, 2 апреля, в полицию поступило сообщение о том,…
Суд объявил приговор мужчине, который был администратором Теlegram-канала, который сообщал о раздаче в Луцке повесток. Лучанину дали 5 лет заключения с испытательным сроком в два года.
Почти неделю правоохранители разыскивают 17-летнюю Екатерину Вурсал из Марганца.
Сегодня, 16 апреля, некоторые жители Днепра остались без водоснабжения.
Жизнь победит!
Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем россияне обстреляли Никополь.
В субботу, 15 апреля, в селе Вольное на улице Садовой горел дом.
В ГСЧС отметили, что под завалами еще могут оставаться три человека.
Из-за повышения уровня воды в реке Днепр отмечается частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов Днепропетровской области.
Состоялся очередной большой обмен пленными.
В Пасхальную ночь российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожскую область.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!