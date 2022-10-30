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В Индии обрушился канатный мост через реку: известно о более 30 погибших

Сегодня 20:25
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В результате обрушения канатного моста в воскресенье вечером, 30 октября, над рекой Маччу в индийском штате Гуджарат погибли 32 человека.

Новости Днепра про В Индии обрушился канатный мост через реку: известно о более 30 погибших

Об этом сообщает местное издание India Today.

Министр внутренних дел Гуджарат Харш Сангхави заявил, что более 70 человек спасены. Их отправили в больницу. Он также добавил, что нет угрозы жизни большинства людей, которых удалось спасти.

Сообщается, что канатный мост открыли только пять дней назад после его реконструкции.

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