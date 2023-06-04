В яхт-клубе Сич в Днепре появился чмоня-Путин, в которого можно покидать дротиками

Днепряне сообщают, что в яхт-клубе Сич появился интересный аттракцион. За донат на ВСУ можно бросить дротик в чучело российского диктатора.
Путин изображен в образе русского военного-неудачника. Таким образом, днепряне могут согнать свой гнев на захватчиков, попав дротиками в лицо диктатора.
Напомним, ранее в яхт-клубе Сич появились мишени с Путиным и Шойгу.
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