В яхт-клубе Сич в Днепре появился чмоня-Путин, в которого можно покидать дротиками

У яхт-клубі Січ з'явився атракціон-антистрес.

Днепряне сообщают, что в яхт-клубе Сич появился интересный аттракцион. За донат на ВСУ можно бросить дротик в чучело российского диктатора.

Путин изображен в образе русского военного-неудачника. Таким образом, днепряне могут согнать свой гнев на захватчиков, попав дротиками в лицо диктатора.

Напомним, ранее в яхт-клубе Сич появились мишени с Путиным и Шойгу.

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