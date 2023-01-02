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В винницкой церкви неизвестный напал с ножом на священника УПЦ МП

Сегодня 15:12
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В Виннице напали на священника.

Новости Днепра про В винницкой церкви неизвестный напал с ножом на священника УПЦ МП

2 января неизвестное совершили покушение на винницкого священника. Об этом сообщает на своем сайте Винницкая епархия УПЦ МП.

Сообщается, что злоумышленник ударил священника ножом в горло. Полиция уже задержала нападающего, остановив его выстрелом в ногу.

Инцидент произошел в церкви, принадлежащей Московскому патриархату. Около 9 часов утра, как сообщают церковники, неизвестный напал на клирика епархии, протоиерея Антония Ковтонюка.

Известно, что нападающий зашел в церковь и начал все громить, а когда настоятель сделал незнакомцу замечание – тот ударил его ножом.

Священник выжил, пока его оперируют в одной из винницких больниц.

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Новости Днепра про В винницкой церкви неизвестный напал с ножом на священника УПЦ МПУкраїнська Новости Днепра про В винницкой церкви неизвестный напал с ножом на священника УПЦ МПРусский

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