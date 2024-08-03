В воскресенье, 4 августа, свет на Днепропетровщине не будет выключаться

Позитивная новость для всех граждан.

В воскресенье, 4 августа, свет не будут выключаться по всей Днепропетровской области.

Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в своих соцсетях.

За возможными изменениями в графиках можно следить на официальном сайте компании или с помощью чат-бота.

Также абонентов просят использовать мощные электроприборы в период с 11 до 15 часов.

Это поможет снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления.

Сегодня мы писали о том, что в результате вражеских обстрелов на Никопольщине пострадали две женщины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: