В водоеме под Кривым Рогом нашли мертвым пропавшего 52-летнего мужчину

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Вечером 18 марта в водоеме вблизи поселка Марье-Дмитровка Криворожского района обнаружили тело мужчины.

По предварительной информации, погибший — это 52-летний мужчина из Кривого Рога, который пропал без вести 17 марта. Его разыскивали родные.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, телесных повреждений на трупе не было. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что пропавшую четыре дня назад в Новомосковском районе пенсионерку нашли мертвой.

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