В водоемах снова обнаружили холеровидный вибрион: где в Днепре опасно купаться

В Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) Министерства здравоохранения Украины обнародовали результаты мониторинга за состоянием инфекционной заболеваемости, радиационным фоном и качеством питьевой воды, подаваемой населению.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на межсезонном уровне.
За прошедшую неделю в области были зарегистрированы случаи:
За прошедшую неделю на холеру обследовали 210 человек из ОКИ, у всех результат был отрицательный.
На возбудители холеры исследовали 44 пробы объектов окружающей среды, в том числе 19 проб воды из открытых водохранилищ и 25 проб сточной воды.
В трех пробах пресной воды обнаружен холеровидный вибрион, который также был обнаружен в период с 12 июля по 18 июля. Напомним, этот вибрион не вызывает заболевания холерой, однако провоцирует заболевание ОКИ.
Опасно купаться в:
Кроме того, на территории водных объектов на пляжах проведено 47 исследований, из них 6 нестандартных микробиологических показателей:
Что касается питьевой воды – возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены. По результатам физико-химических исследований 98 проб с отклонением от нормативов.
Заметим, в связи с военным положением места массового отдыха и пляжи официально не открыты.
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