В водоемах снова обнаружили холеровидный вибрион: где в Днепре опасно купаться

В Днепре и области был проведен очередной лабораторный контроль качества воды.

В Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) Министерства здравоохранения Украины обнародовали результаты мониторинга за состоянием инфекционной заболеваемости, радиационным фоном и качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Заболеваемость

Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на межсезонном уровне.

За прошедшую неделю в области были зарегистрированы случаи:

ОРВИ – 3863 (на 15% больше показателя на прошлой неделе).

COVID-19 – 284. Летальные случаи не зарегистрированы.

ОКИ – 201 – не превышает среднемноголетний показатель.

Кашлюк — 5 единичных подозрений (в Днепре и Кривом Роге, а также в Апостоловской территориальной общине).

Острый вирусный гепатит – 4 подозрения, из них 2 случая подтвержденного вирусного гепатита А.

Бешенство животных – в больницы обратилось 5 пострадавших, из них – 3 ребенка.

Лабораторные исследования воды

За прошедшую неделю на холеру обследовали 210 человек из ОКИ, у всех результат был отрицательный.

На возбудители холеры исследовали 44 пробы объектов окружающей среды, в том числе 19 проб воды из открытых водохранилищ и 25 проб сточной воды.

В трех пробах пресной воды обнаружен холеровидный вибрион, который также был обнаружен в период с 12 июля по 18 июля. Напомним, этот вибрион не вызывает заболевания холерой, однако провоцирует заболевание ОКИ.

Опасно купаться в:

г.Кильчень в зоне отдыха в пределах г.Подгородне;

г.Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха «Приднепровский»;

г.Томаковка в пределах зоны отдыха на берегу Николаевского водохранилища г.Марганец.

Кроме того, на территории водных объектов на пляжах проведено 47 исследований, из них 6 нестандартных микробиологических показателей:

в 2-х исследованиях в р. Днепре в пределах г. Днепр;

в р. Днепр г. Каменское;

в Каменском водохранилище на р. Днепр в пределах г.Верхнеднепровск;

в 2-х исследованиях в р. Самара в пределах г. Новомосковск.

Что касается питьевой воды – возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены. По результатам физико-химических исследований 98 проб с отклонением от нормативов.

Заметим, в связи с военным положением места массового отдыха и пляжи официально не открыты.

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