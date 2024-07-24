В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей

В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.

О санитарно-эпидемической ситуации на территории Днепропетровской области за период с 12 июля по 18 июля 2024 сообщили в Днепропетровском областном ЦКПХ.

Заболевания

В целом показатели заболеваемости населения области соответствуют сезонным уровням.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на межсезонном уровне — за неделю зарегистрировано 3359 случаев острых респираторных вирусных инфекций.

COVID-19 – зарегистрировано 148 случаев, из них детей до 17 лет – 27 человек. Летальные случаи не зарегистрированы.

Кашлюк — за неделю зафиксировано 9 случаев подозрения на заболевание, в том числе 6 единичных случаев и 3 случая подозрения на коклюш у детей из одной семьи из Васильковской территориальной общины.

Бешенство среди животных – в медучреждения обратилось 8 пострадавших, из них 1 ребенок. Все получат необходимую лечебно-профилактическую иммунизацию.

Мониторинг водоемов

Во всех проверенных водоемах Днепропетровщины возбудители холеры найдены не были.

Однако в 5-ти пробах пресной воды водоемов обнаружили вибрион не О1 группы, который не вызывает заболевания холерой, но может вызвать острую кишечную инфекцию.

Местности, в которых купаться небезопасно:

р.Кильчень в зоне отдыха в пределах г.Подгородне;

р.Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха «Приднепровский»;

р.Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха Сагайдак»;

р.Томаковка в пределах зоны отдыха на берегу Николаевского водохранилища г.Марганец;

р.Волчья в пределах городского пляжа парка «Майский»

р.Павлоград.

Заметим, что в связи с военным положением купаться в открытых водоемах запрещено.

Напомним, ранее мы писали о «признаках устойчивого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах.

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