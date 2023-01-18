В вертолете, который упал в Броварах, находились 9 человек: кем они были

Сегодня утром, 18 января, в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС.

На момент трагедии в вертолете были 9 человек.

В МВД рассказали, кем они были.

Во время исполнения служебных обязанностей погиб министр внутренних дел Денис Монастырский.

Его первый заместитель Евгений Енин.

Государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк.

Начальник управления по обеспечению защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко.

Ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко.

Пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко.

Бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети.

Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших.

Обновлено: также в списке погибших в сегодняшней трагедии старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко. Неизвестно, был ли он в вертолете или на улице во время авиакатастрофы.

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