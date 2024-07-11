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В Верховной Раде во второй раз пересмотрят законопроект об исчислении времени в Украине, — нардеп Железняк

Сегодня 12:06
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В Украине снова рассмотрят проект Закона об исчислении времени.

Новости Днепра про В Верховной Раде во второй раз пересмотрят законопроект об исчислении времени в Украине, - нардеп Железняк

В Telegram-канале народного депутата Ярослава Железняка в 11:26 11 июля появилась новая публикация, в которой он заявил, что на ближайшей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект Спикера #4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

В пояснительной записке говорится:

Вносимый законопроект не только направлен на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора – Российского Федерации. Поэтому установка и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кстати, нардеп также отметил, что будет ЗА такую ​​инициативу.

Новости Днепра про В Верховной Раде во второй раз пересмотрят законопроект об исчислении времени в Украине, - нардеп Железняк

Напомним, этот вопрос возник еще в 2021 году, когда проект Закона об исчислении времени в Украине был зарегистрирован на портале Верховной Рады. Он предусматривает переход всей страны на единое киевское время, соответствующее часовому поясу UTC+2.

Ранее планировалось, что Рада рассмотрит его в первом чтении в начале марта 2021 года. Третьего марта его рассмотрели в первом чтении и приняли. 19 марта того же года он не получил достаточное количество голосов и был отправлен на доработку.

В 2023 году предприниматели предложили отменить перевод часов. В ответ на это нардеп Галина Третьякова напомнила, что в Раде дважды пытались проголосовать за законопроекты об отмене перехода на зимнее время, но не хватало голосов для принятия решения, ведь были дискуссии по поводу того, на каком времени оставаться – летнем или зимнем. По словам депутата, в Раде готовы вернуться к вопросу отмены сезонного времени в том случае, если будут соответствующие инициативы, в частности от Кабинета министров.

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Новости Днепра про В Верховной Раде во второй раз пересмотрят законопроект об исчислении времени в Украине, - нардеп ЖелезнякУкраїнська Новости Днепра про В Верховной Раде во второй раз пересмотрят законопроект об исчислении времени в Украине, - нардеп ЖелезнякРусский

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