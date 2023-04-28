В Умани возросло количество погибших в результате атаки РФ

«Девять семей уже разместили во временные помещения — заранее подготовленные для внутренне перемещенных лиц», — добавил он.

«21 погибший на данный момент. Боль и ярость… Поисково-спасательная операция продолжается», — написал он.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram .

В Умани в результате ночной ракетной атаки по городу погибли 21 человек.

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