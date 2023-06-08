В Умани ракета попала в АТБ

В Уманском районе зафиксировали два попадания российских ракет.

Российские оккупанты вечером в четверг, 8 июня, нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области. Одна из ракет попала в промышленное предприятие, другая – в автомойку.

Как сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, в результате атаки пострадали восемь человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Табурец добавил, что на месте попадания работают соответствующие службы.

Вот так сейчас выглядит супермаркет «АТБ» в Умани с середины после ракетного удара рф:

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