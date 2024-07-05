Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

Сегодня 13:21
просмотров

В Укрэнерго опровергли очередной фейк об отключении света.

Новости Днепра про В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

Недавно в сети распространили информацию о «зональных» отключениях света. Утверждалось, что вроде бы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений. Это неправда.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Там отметили, что это ИПСО и выдумка, которую распространяют телеграмм-каналы, чтобы набрать подписчиков.

“Осторожно, новая ложь и фейк. На этот раз – вымышленные утверждения о «зональных» отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений. Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграммы каналы, на которых не будет правдивой информации”, — написали в Укрэнерго.

Там призвали граждан внимательно проверять информацию об отключениях света и пользоваться официальными источниками: страницы Укрэнерго, Минэнерго и вашего облэнерго.

Читайте также:

Новости Днепра про В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от городаУкраїнська Новости Днепра про В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от городаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 13:50
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

    В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали
    Новости Днепра
    Сегодня 13:31
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

    В СБУ доложили детали о преступных действиях предателя, который передавал…

    В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 12:57
    В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП

    Возле Инфиза произошло тройное ДТП.

    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП

    Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись…

    Последние новости

    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

    В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

    Сегодня 13:50
    0
    просмотров
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

    В СБУ доложили детали о преступных действиях предателя, который передавал российской спецслужбе пароли и инструкции по пересечению блокпостов на Днепропетровщине.

    Сегодня 13:31
    0
    просмотров
    В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП
    В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП

    Возле Инфиза произошло тройное ДТП.

    Сегодня 12:57
    0
    просмотров
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП

    Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.

    Сегодня 12:56
    6
    просмотров
    Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии
    Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии

    Площадь Героев Майдана в Днепре впервые появилась на генеральном плане города в 1792 году. Планировалось, что на месте слободы Половицы будет главная городская площадь, но в итоге вместо нее построили здания торговых рядов.

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ
    В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ

    В Днепре вандалы добрались до Монастырского острова.

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса
    В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса

    Некоторые улицы Днепра остались без воды на время, а также на ряде улиц есть проблема с давлением подачи воды.

    Сегодня 12:45
    1
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи

    На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло ДТП с участием двух трамваев.

    Сегодня 12:22
    2
    просмотров
    Земли природного заповедника на Днепропетровщине стоимостью 1,6 млрд грн незаконно отдали под «городы»
    Земли природного заповедника на Днепропетровщине стоимостью 1,6 млрд грн незаконно отдали под «городы»

    В Днепропетровской области 157 гектаров заказника отдали под сельскохозяйственные нужды.

    Сегодня 12:02
    1
    просмотров
    В Каменском снова подожгли авто военного
    В Каменском снова подожгли авто военного

    В Каменском на Днепропетровщине снова неизвестные подожгли автомобиль военного.

    Сегодня 12:01
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх