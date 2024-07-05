В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

В Укрэнерго опровергли очередной фейк об отключении света.

Недавно в сети распространили информацию о «зональных» отключениях света. Утверждалось, что вроде бы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений. Это неправда.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Там отметили, что это ИПСО и выдумка, которую распространяют телеграмм-каналы, чтобы набрать подписчиков.

“Осторожно, новая ложь и фейк. На этот раз – вымышленные утверждения о «зональных» отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений. Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграммы каналы, на которых не будет правдивой информации”, — написали в Укрэнерго.

Там призвали граждан внимательно проверять информацию об отключениях света и пользоваться официальными источниками: страницы Укрэнерго, Минэнерго и вашего облэнерго.

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