В Украину возвращается аномальная жара до +43: какая погода будет в Днепре

С 19 августа в Украину придет аномальная жара. Температура воздуха может достигать 43 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky.
По данным радара погоды, в Днепре и области в неделю с 19 по 24 августа температура будет колебаться от 34 до 40 градусов тепла. Прохладнее станет только в воскресенье, 25 августа. Столбик термометра опустится до 26 градусов тепла.
В среднем по регионам Украины 19 августа ожидается +30…+36, а иногда даже до +38…+40. 20 августа температура воздуха будет в пределах +30…+37, а местами столбик термометра поднимется до +41. 21-24 августа в западной части Украины ожидается похолодание, а в большинстве областей – до +35…+43 градусов.
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