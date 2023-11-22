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В Украину могли попасть ядовитые египетские мандарины: что известно

Сегодня 10:00
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В Украину могли попасть ядовитые мандарины из Египта.

Новости Днепра про В Украину могли попасть ядовитые египетские мандарины: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Отмечается, что опасные для здоровья людей египетские мандарины направлялись в Украину и Грецию. Именно греки обнаружили, что содержание пестицида диметоат в цитрусовых превышает допустимую норму в 33 раза – в этой стране мандарины не допустили к продаже в магазинах, супермаркетах и на рынках.

Успели ли фрукты попасть на прилавки украинских маркетов – неизвестно. В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей эту ситуацию пока не комментировали.

Новости Днепра про В Украину могли попасть ядовитые египетские мандарины: что известно

Отметим, диметоат – это органофосфатный инсектицид, который используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях. Если он попадет в организм человека, у него могут возникнуть диарея, тошнота, потливость, размытость зрения, затрудненное дыхание.

А если организм подвергается регулярному воздействию диметоата, то могут наблюдаться дезориентация, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации, кошмарные сны, проблемы с речью и даже расстройство сердечно-сосудистой системы.

Если у вас есть подозрение на отравление этим инсектицидом, сразу обращайтесь к врачам.

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Новости Днепра про В Украину могли попасть ядовитые египетские мандарины: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Украину могли попасть ядовитые египетские мандарины: что известноРусский

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