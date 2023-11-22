В Украину могли попасть ядовитые египетские мандарины: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).
Отмечается, что опасные для здоровья людей египетские мандарины направлялись в Украину и Грецию. Именно греки обнаружили, что содержание пестицида диметоат в цитрусовых превышает допустимую норму в 33 раза – в этой стране мандарины не допустили к продаже в магазинах, супермаркетах и на рынках.
Успели ли фрукты попасть на прилавки украинских маркетов – неизвестно. В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей эту ситуацию пока не комментировали.
Отметим, диметоат – это органофосфатный инсектицид, который используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях. Если он попадет в организм человека, у него могут возникнуть диарея, тошнота, потливость, размытость зрения, затрудненное дыхание.
А если организм подвергается регулярному воздействию диметоата, то могут наблюдаться дезориентация, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации, кошмарные сны, проблемы с речью и даже расстройство сердечно-сосудистой системы.
Если у вас есть подозрение на отравление этим инсектицидом, сразу обращайтесь к врачам.
Читайте также:
Автор:
Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!
Эвакуировали ли людей во время проверки - не сообщается.
Россияне – коварный враг, который очень часто воюет против мирного…
В Днепре были демонтированы аварийные колонны.
Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!
Вчера, 21 ноября, в Днепре на улице Князя Владимира Великого произошел неприятный случай.
Эвакуировали ли людей во время проверки - не сообщается.
Российские оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.
Зарядите телефон!
Россияне – коварный враг, который очень часто воюет против мирного населения.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре были демонтированы аварийные колонны.
Некоторые павлоградские правоохранители зарабатывали на фейковых Драгерах.
В Днепре 22 ноября ожидается гололедица.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!