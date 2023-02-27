В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

В ночь на 27 февраля некоторые жители Закарпатской области почувствовали незначительные толчки – было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано около трех часов ночи недалеко от поселка Большая Добронь, расположенного в 19 км к западу от г. Мукачево Закарпатской области.

В центре специального контроля отмечают, что он достиг глубины 2 км, однако такое землетрясение не несет угрозы населению, даже несмотря на то, что хорошо ощутимо.

Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытой посуде слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен, — говорится в сообщении.

Жители Днепра точно не ощутили этот толчок. Но, как мы писали ранее, в Украине тоже могут произойти мощные землетрясения.

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