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  • В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

Сегодня 10:02
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В ночь на 27 февраля некоторые жители Закарпатской области почувствовали незначительные толчки – было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Новости Днепра про В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано около трех часов ночи недалеко от поселка Большая Добронь, расположенного в 19 км к западу от г. Мукачево Закарпатской области.

В центре специального контроля отмечают, что он достиг глубины 2 км, однако такое землетрясение не несет угрозы населению, даже несмотря на то, что хорошо ощутимо.

Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытой посуде слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

Жители Днепра точно не ощутили этот толчок. Но, как мы писали ранее, в Украине тоже могут произойти мощные землетрясения.

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Новости Днепра про В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители ДнепраУкраїнська Новости Днепра про В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители ДнепраРусский

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