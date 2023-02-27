В Украине зафиксировали землетрясение: что известно и почувствовали ли его жители Днепра

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано около трех часов ночи недалеко от поселка Большая Добронь, расположенного в 19 км к западу от г. Мукачево Закарпатской области.
В центре специального контроля отмечают, что он достиг глубины 2 км, однако такое землетрясение не несет угрозы населению, даже несмотря на то, что хорошо ощутимо.
Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытой посуде слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен, — говорится в сообщении.
Жители Днепра точно не ощутили этот толчок. Но, как мы писали ранее, в Украине тоже могут произойти мощные землетрясения.
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