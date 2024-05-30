В Украине за необновление данных женщинам будут выписывать штраф: что известно

За нарушение правил военного учета военнообязанным женщинам грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Об этом говорится в публикации Telegraf.

В интервью начальник Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Мирослав Волков отметил:

Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ.

Известно, что мобилизация женщин производится только по их личному согласию.

Также выяснилось, что во время обновления данных женщинам не нужно проходить военно-врачебную комиссию, если они:

имеют право на отсрочку от призыва;

старше 55 лет;

забронированные;

имеют действительный военно-учетный документ.

Напомним, ранее мы писали, что медикини и фармацевтки должны встать на военный учет, чтобы работать дальше. А также, если они не состоят на военном учете и не имеют военного билета, устроиться на работу в данные сферы женщины не смогут.

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