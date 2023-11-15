В Украине изменили стоимость платных номерных знаков: сколько придется отдать за 6666

В Украине изменили стоимость платных номерных знаков.

Соответствующие изменения принял Кабинет министров, говорится в сообщении МВД.

Теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2000 грн.

Стоимость отдельных платных знаков для автомобилей и автобусов будет составлять:

комбинации 0001, 0007 и 7777 – 80 тысяч гривен;

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 тысяч гривен;

комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 тысяч гривен;

комбинации двух последовательных пар одинаковых цифр – 15 тысяч гривен;

последовательные цифры 0123 и 1234 – 15 тысяч гривен;

комбинации, начинающиеся с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые – 10 тысяч гривен.

В то же время уменьшена стоимость платных знаков с цифрой «6». Теперь номера с комбинацией 0006 и 6666 будут стоить 10 тысяч гривен. Четыре цифры из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – четыре тысячи гривен, в такую же сумму обойдется автовладельцу и комбинация с тремя шестерками подряд.

В МВД подчеркнули, что стоимость указана без НДС.

Отметим, наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить здесь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: