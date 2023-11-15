В Украине изменили стоимость платных номерных знаков: сколько придется отдать за 6666

Соответствующие изменения принял Кабинет министров, говорится в сообщении МВД.
Теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2000 грн.
Стоимость отдельных платных знаков для автомобилей и автобусов будет составлять:
В то же время уменьшена стоимость платных знаков с цифрой «6». Теперь номера с комбинацией 0006 и 6666 будут стоить 10 тысяч гривен. Четыре цифры из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – четыре тысячи гривен, в такую же сумму обойдется автовладельцу и комбинация с тремя шестерками подряд.
В МВД подчеркнули, что стоимость указана без НДС.
Отметим, наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить здесь.
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