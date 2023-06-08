Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине изменили правила оформления паспортов, — Минреинтеграции

Сегодня 08:00
просмотров

В Украине изменили правила оформления паспортов. Теперь гражданам станет проще получить документ.

Новости Днепра про В Украине изменили правила оформления паспортов, - Минреинтеграции

Соответствующее постановление одобрил Кабмин.

В пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что теперь Государственной миграционной службе и ее территориальным органам и зарубежным дипломатическим учреждениям предоставляют доступ в Госреестр актов гражданского состояния. Указанные организации смогут получать из него выписки.

Ожидается, что новшество существенно упростит процедуру оформления паспортов для украинцев, в частности тех, которые выехали за границу.

«Эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождении в форме выписки из этого реестра», – отметили в ведомстве.

Также указано, что инициатива позволит быстрее восстановить документы украинцам, въезжающим на территорию нашей страны со временно оккупированных территорий через третьи государства. Планируется оптимизация работы государственных органов, поскольку значительно сократится время проработки запросов на получение паспортов.

Один из родителей во время посещения территориального органа Государственной миграционной службы может:

  • одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт ребенку/детям до 14 лет;
  • одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт ребенку/детям до 14 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине изменили правила оформления паспортов, - МинреинтеграцииУкраїнська Новости Днепра про В Украине изменили правила оформления паспортов, - МинреинтеграцииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

    Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации…

    Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности

    Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023,…

    На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины

    Прощание с воином будет сегодня.

    Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район

    В течение 7 июня российские оккупационные войска совершили 4 обстрела…

    Последние новости

    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня
    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

    Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности
    Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности

    Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023, не нужно повторно создавать другой персональный кабинет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины
    На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины

    Прощание с воином будет сегодня.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков

    Зонтик сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район
    Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район

    В течение 7 июня российские оккупационные войска совершили 4 обстрела Никопольского района.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Кому повезло: в Днепре коммунальщики вернули воду жителям нескольких улиц
    Кому повезло: в Днепре коммунальщики вернули воду жителям нескольких улиц

    В Днепре жителям нескольких улиц вернули водоснабжение 7 июня.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара советуют покинуть город
    Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара советуют покинуть город

    Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Держим фронт: ситуация на вечер 7 июня
    Держим фронт: ситуация на вечер 7 июня

    Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
    Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

    В среду, 7 июня, на трассе М-30 Знаменка-Луганск-Изварино произошла смертельная авария. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter сбил 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой
    Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой

    Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному прекращению централизованного водоснабжения.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх