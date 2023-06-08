В Украине изменили правила оформления паспортов, — Минреинтеграции

Соответствующее постановление одобрил Кабмин.
В пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что теперь Государственной миграционной службе и ее территориальным органам и зарубежным дипломатическим учреждениям предоставляют доступ в Госреестр актов гражданского состояния. Указанные организации смогут получать из него выписки.
Ожидается, что новшество существенно упростит процедуру оформления паспортов для украинцев, в частности тех, которые выехали за границу.
«Эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождении в форме выписки из этого реестра», – отметили в ведомстве.
Также указано, что инициатива позволит быстрее восстановить документы украинцам, въезжающим на территорию нашей страны со временно оккупированных территорий через третьи государства. Планируется оптимизация работы государственных органов, поскольку значительно сократится время проработки запросов на получение паспортов.
Один из родителей во время посещения территориального органа Государственной миграционной службы может:
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