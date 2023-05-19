Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине изменят процедуру получения водительского удостоверения: что нужно знать

В Украине изменят процедуру получения водительского удостоверения: что нужно знать

Сегодня 17:51
просмотров

Получение прав теперь станет более удобным и прозрачным.

Новости Днепра про В Украине изменят процедуру получения водительского удостоверения: что нужно знать

Об этих изменениях идет речь в сообщении Главного сервиса МВД.

Так, до конца этого года несколько изменят процедуру сдачи экзаменов для водителей. В частности, записаться на практический экзамен можно будет онлайн, а получить талончик не через терминал в сервисном центре, а на сайте.

Кроме того, увеличат сроки обжалования результатов. Теперь сообщить о своем несогласии с оценкой на экзамене можно в течение 30 дней, а не 3 как сейчас. Будут фиксировать процесс сборки более подробно. В классах, где проверяют теорию, будет по 4 камеры видеонаблюдения, которые кроме картинки будут записывать также звук. Во время практической части — по 2 регистратора, с камерой, которая может снимать на 360 градусов.

А вот в порядок экзаменов не изменится. В теоретической части по 20 вопросов и 20 минут, а в практической будут проверять управление по маршруту.

Детальнее про экзамены можно узнать на САЙТЕ

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине изменят процедуру получения водительского удостоверения: что нужно знатьУкраїнська Новости Днепра про В Украине изменят процедуру получения водительского удостоверения: что нужно знатьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя
    Новости Днепра
    17.05.2023 19:15
    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

    В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными…

    На берегу Киевского водохранилища нашли тело российского пилота
    Новости Украины
    09.05.2023 17:41
    На берегу Киевского водохранилища нашли тело российского пилота

    В Киевской области обнаружили тело российского пилота.

    В Украине заработал реестр пропавших без вести: как им воспользоваться
    Новости Украины
    02.05.2023 13:26
    В Украине заработал реестр пропавших без вести: как им воспользоваться

    В Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при…

    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД
    Новости Днепра
    29.04.2023 20:10
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД

    Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику,…

    Последние новости

    Почти перешла дорогу: в Кривом Роге 19-летняя водительница сбила женщину на «зебре»
    Почти перешла дорогу: в Кривом Роге 19-летняя водительница сбила женщину на «зебре»

    На 173 квартале на переходе сбили 63-летнюю женщину.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В небе над столицей Турции заметили летающий диван (ВИДЕО)
    В небе над столицей Турции заметили летающий диван (ВИДЕО)

    Жители столицы Турции, Анкары, были поражены, когда над городом в небе заметили летающий диван.

    Сегодня 17:58
    1
    просмотров
    Выбили глаз, избили до полусмерти и засунули в пакет: в Днепре изверги искалечили пса
    Выбили глаз, избили до полусмерти и засунули в пакет: в Днепре изверги искалечили пса

    В Днепре живодер поиздевался над псом.

    Сегодня 17:19
    просмотров
    В Днепре некоторым пенсионерам могут перестать платить пенсии: кому и в чем причина
    В Днепре некоторым пенсионерам могут перестать платить пенсии: кому и в чем причина

    Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят проверку данных пенсионеров. После нее некоторые могут лишиться пенсий.

    Сегодня 17:18
    просмотров
    В Днепре с 23 по 26 мая будут выключать свет на 9 часов: все адреса
    В Днепре с 23 по 26 мая будут выключать свет на 9 часов: все адреса

    Заряжайте все!

    Сегодня 16:47
    1
    просмотров
    Адвокат из Днепра собирался подкупить местного прокурора
    Адвокат из Днепра собирался подкупить местного прокурора

    В Днепре "на горячем" поймали адвоката.

    Сегодня 16:19
    просмотров
    В Днепре из реки достали труп
    В Днепре из реки достали труп

    Вчера, 18 мая, в Днепре в районе кооператива "Лаванда" в реке нашли тело мужчины.

    Сегодня 16:13
    1
    просмотров
    На детской площадке в Днепре загорелся огонь: что горело
    На детской площадке в Днепре загорелся огонь: что горело

    В Днепре возле многоэтажки произошел пожар.

    Сегодня 15:25
    просмотров
    В Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя
    В Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя

    Травмированного горожанина своевременно госпитализировали в медицинское учреждение.

    Сегодня 14:59
    0
    просмотров
    Заблокировала дорогу: вблизи Днепра на Криворожской трассе опрокинулась фура (ВИДЕО)
    Заблокировала дорогу: вблизи Днепра на Криворожской трассе опрокинулась фура (ВИДЕО)

    На дороге валяются белые мешки, которые перевозил водитель фуры.

    Сегодня 14:44
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх