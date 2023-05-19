В Украине изменят процедуру получения водительского удостоверения: что нужно знать

Получение прав теперь станет более удобным и прозрачным.

Об этих изменениях идет речь в сообщении Главного сервиса МВД.

Так, до конца этого года несколько изменят процедуру сдачи экзаменов для водителей. В частности, записаться на практический экзамен можно будет онлайн, а получить талончик не через терминал в сервисном центре, а на сайте.

Кроме того, увеличат сроки обжалования результатов. Теперь сообщить о своем несогласии с оценкой на экзамене можно в течение 30 дней, а не 3 как сейчас. Будут фиксировать процесс сборки более подробно. В классах, где проверяют теорию, будет по 4 камеры видеонаблюдения, которые кроме картинки будут записывать также звук. Во время практической части — по 2 регистратора, с камерой, которая может снимать на 360 градусов.

А вот в порядок экзаменов не изменится. В теоретической части по 20 вопросов и 20 минут, а в практической будут проверять управление по маршруту.

Детальнее про экзамены можно узнать на САЙТЕ.

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