В Украине из-за похолодания возник дефицит в энергосистеме: будут ли отключения света в Днепре

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В энергосистеме сложилась тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе 2 дополнительных блоков тепловых электростанций. Но на электростанциях пока нет свободных мощностей, — говорится в сообщении.
Для того чтобы сбалансировать энергосистему с 11:00 до 19:00 будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши. Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию – это очень важно!
В то же время отметим, что отключение света не планируется ни в Днепре, ни в других населенных пунктах Украины!
Лимиты потребления и графики отключений не вводились, и не прогнозируются, – говорится в сообщении «Укрэнерго».
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